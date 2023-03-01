Названы футбольные клубы азербайджанской премьер-лиги с самыми стабильными составами

Определились клубы с самыми стабильными составами премьер-лиги Азербайджана.

Определились клубы с самыми стабильными составами премьер-лиги Азербайджана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на отчет Международного центра спортивных исследований.

На первом месте расположился "Карабах", в составе которого за год играли 35, за 5 лет - 67, за 10 лет - 111 футболистов.

На втором месте "Габала". В составе красно-черных играли 30, 74 и 154 футболиста соответственно.

Далее в списке "Нефтчи" (36, 87, 150), "Сумгаит" (41, 88, 161), "Сабаиль" (42, 102), "Зира" (34, 104), "Шамахы" (46, 107, 181) и "Сабах" (33).

Отметим, что отчет МСЦИ охватил 72 национальных чемпионата.