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Названы футболисты, забившие больше всего голов в отборочных играх ЧМ

Названы футболисты, забившие больше всего голов в отборочных играх ЧМ Обновлен список игроков, забивших больше всего голов в отборочных этапах чемпионатов мира.
Футбол
21 августа 2022 г. 11:44
Названы футболисты, забившие больше всего голов в отборочных играх ЧМ

Обновлен список игроков, забивших больше всего голов в отборочных этапах чемпионатов мира.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт Международной федерации футбольной истории и статистики, первое место занимает бывший нападающий сборной Гватемалы Карлос Руис.

42-летний игрок-ветеран участвовал в отборочных этапах 5 чемпионатов мира с 2002 по 2018 год, забив 39 мячей.

Криштиану Роналду из сборной Португалии отметился 36 мячами, догнав бывшего нападающего Ирана Али Даеи.

Далее следуют: поляк Роберт Левандовски (30), уругвайец Луис Суарес (29), еще один член Ирана Карим Багири и аргентинец Лионель Месси (по 28).

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