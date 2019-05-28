Определились футболисты "Арсенала" и "Челси", которые примут участие в пресс-конференции в Баку

Определились имена футболистов, которые сегодня вместе с главными тренерами примут участие в пресс-конференции накануне финальной игры Лиги Европы УЕФА в Баку между английскими командами "Арсенал" и "Челси".

Как сообщили Report в европейской футбольной структуре, на пресс-конференции "Арсенала", которая начнется в 17:45, своими мыслями поделятся главный тренер команды Унаи Эмери, а также защитник Сократис Папастатопулос и полузащитник Гранит Джака.

На пресс-конференции "Челси", которая начнется в 20:15, главного тренера Маурицио Сарри будут сопровождать капитан Сесар Аспиликуэта и защитник Давид Луис.

Отметим, что 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе в 23:00 стартует финальная игра.