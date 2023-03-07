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Названы доходы и расходы АФФА за прошлый год

Названы доходы и расходы АФФА за прошлый год Доходы Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) в 2022 году составили 33 394 797 манатов, а расходы - 33 032 953 маната.
Футбол
7 марта 2023 г. 10:30
Названы доходы и расходы АФФА за прошлый год

Доходы Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) в 2022 году составили 33 394 797 манатов, а расходы - 33 032 953 маната.

Как сообщает Report, данные были обнародованы на очередной конференции организации.

В структуре источников доходов 14 500 000 манатов было получено от SOCAR, 6 737 866 манатов от УЕФА, 6 611 620 манатов от вещания, 3 485 704 маната от ФИФА, 1 180 000 манатов от ООО Vidal, 28 350 манатов от ЮНИСЕФ, 118 000 манатов от Bakcell, 47 200 манатов от Procter and Gamble, 100 000 манатов поступило от Asia Motors, а 585 957 манатов поступило из других источников.

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