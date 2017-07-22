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    Названы арбитры матча "Карабах"-"Шериф"

    Бакинский матч доверили белорусским рефери

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Названы арбитры, которые будут судить матч между агдамским "Карабахом" и молдавским "Шерифом" в 3-ем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

    Как сообщает Report, матч, который пройдет 25 июля в Баку, доверили белорусским рефери.

    Главным арбитром матча станет Сергей Цинкевич. Ему будут помогать Евгений Романов и Виталий Малютин. Функции четвертого судьи выполнит Виктор Шимусик.

    Представителем УЕФА на мачте будет Куаныш Канапьянов (Казахстан), судьей-инспектором – Ичко Лозев (Болгария).

    Отметим, что матч на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется в 21:00. Ответная встреча между этими коллективами состоится 1 августа.

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