Названы арбитры матча "Карабах"-"Шериф"

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Названы арбитры, которые будут судить матч между агдамским "Карабахом" и молдавским "Шерифом" в 3-ем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Как сообщает Report, матч, который пройдет 25 июля в Баку, доверили белорусским рефери.

Главным арбитром матча станет Сергей Цинкевич. Ему будут помогать Евгений Романов и Виталий Малютин. Функции четвертого судьи выполнит Виктор Шимусик.

Представителем УЕФА на мачте будет Куаныш Канапьянов (Казахстан), судьей-инспектором – Ичко Лозев (Болгария).

Отметим, что матч на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется в 21:00. Ответная встреча между этими коллективами состоится 1 августа.