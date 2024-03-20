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Названы 10 самых высокооплачиваемых игроков Премьер-лиги Азербайджана

Названы 10 самых высокооплачиваемых игроков Премьер-лиги Азербайджана Названы самые высокооплачиваемые футболисты Премьер-лиги Азербайджана.
Футбол
20 марта 2024 г. 09:38
Названы 10 самых высокооплачиваемых игроков Премьер-лиги Азербайджана

Названы самые высокооплачиваемые футболисты Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES) определил 10 игроков с самой высокой трансферной стоимостью в чемпионате.

Первые четыре строчки списка заняли игроки ФК “Карабах”.

Самым высокооплачиваемым игроком Премьер-лиги признан Леандро Андраде. Трансферная стоимость полузащитника сборной Кабо-Верде составила 3,3 млн евро.

1. Леандро Андраде ("Карабах") – 3,3 млн евро

2. Торал Байрамов ("Карабах") – 2,4 млн евро

3. Жуниньо ("Карабах") – 2,2 млн евро

4. Эльвин Джафаргулиев – ("Карабах") - 1,8 млн евро

5. Кахим Пэррис ("Сабах") – 1,3 млн евро

6. Сулейман Аллуш (”Сабаил") – 1,2 млн евро

7. Марко Янкович (”Карабах") – 1 млн евро

8. Айхан Сулейманлы ("Сумгаит") – 900 тыс. евро

9-10. Салифу Сума (”Зира") – 800 тыс. евро

9-10. Хулио Ромао ("Карабах") – 800 тыс. евро

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqasının ən dəyərli 10 futbolçusu açıqlanıb - SİYAHI

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