Названы 10 самых высокооплачиваемых игроков Премьер-лиги Азербайджана

Названы самые высокооплачиваемые футболисты Премьер-лиги Азербайджана.
Как сообщает Report, Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES) определил 10 игроков с самой высокой трансферной стоимостью в чемпионате.
Первые четыре строчки списка заняли игроки ФК “Карабах”.
Самым высокооплачиваемым игроком Премьер-лиги признан Леандро Андраде. Трансферная стоимость полузащитника сборной Кабо-Верде составила 3,3 млн евро.
1. Леандро Андраде ("Карабах") – 3,3 млн евро
2. Торал Байрамов ("Карабах") – 2,4 млн евро
3. Жуниньо ("Карабах") – 2,2 млн евро
4. Эльвин Джафаргулиев – ("Карабах") - 1,8 млн евро
5. Кахим Пэррис ("Сабах") – 1,3 млн евро
6. Сулейман Аллуш (”Сабаил") – 1,2 млн евро
7. Марко Янкович (”Карабах") – 1 млн евро
8. Айхан Сулейманлы ("Сумгаит") – 900 тыс. евро
9-10. Салифу Сума (”Зира") – 800 тыс. евро
9-10. Хулио Ромао ("Карабах") – 800 тыс. евро