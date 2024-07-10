Названо время следующего заседания Исполкома АФФА

Названо время следующего заседания Исполнительного комитета Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Названо время следующего заседания Исполнительного комитета Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, заседание начнется в 14:30 12 июля в административном здании ассоциации.

В повестку дня заседания включены вопросы, связанные с Комитетом судей, назначений на должности главного тренера национальной сборной по футзалу и национальной сборной по пляжному футболу, обсуждения по лигам младших возрастных групп, организованным АФФА, текущая ситуация в I и II лигах и пр.