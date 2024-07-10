Названо время следующего заседания Исполкома АФФА

Названо время следующего заседания Исполнительного комитета Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, заседание начнется в 14:30 12 июля в административном здании ассоциации.
В повестку дня заседания включены вопросы, связанные с Комитетом судей, назначений на должности главного тренера национальной сборной по футзалу и национальной сборной по пляжному футболу, обсуждения по лигам младших возрастных групп, организованным АФФА, текущая ситуация в I и II лигах и пр.