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Названо время следующего заседания Исполкома АФФА

Названо время следующего заседания Исполкома АФФА Названо время следующего заседания Исполнительного комитета Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).
Футбол
10 июля 2024 г. 13:13
Названо время следующего заседания Исполкома АФФА

Названо время следующего заседания Исполнительного комитета Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, заседание начнется в 14:30 12 июля в административном здании ассоциации.

В повестку дня заседания включены вопросы, связанные с Комитетом судей, назначений на должности главного тренера национальной сборной по футзалу и национальной сборной по пляжному футболу, обсуждения по лигам младших возрастных групп, организованным АФФА, текущая ситуация в I и II лигах и пр.

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Версия на азербайджанском языке AFFA-nın İcraiyyə Komitəsinin növbəti iclasının vaxtı açıqlanıb

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