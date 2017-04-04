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    Названо время матча "Карабах" - "Габала"

    Встречи XXV пройдут в течение двух дней

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Определилось расписание матчей XXV тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, встречи недели пройдут в течение двух дней. Центральная встреча между командами "Карабах" и "Габала" начнется 9 апреля в 20:30.

    Премьер-лига Азербайджана

    XXV тур

    9 апреля (воскресенье)

    16:00 "Кяпяз""Нефтчи"

    Гянджинский городской стадион

    20:30 "Карабах""Габала"

    Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова (CBC Sport / прямая трансляция)

    10 апреля (понедельник)

    15:00 "Зиря" - "Интер"

    Стадион спортивного комплекса Зиря (CBC Sport / прямая трансляция)

    17:30 АЗАЛ – "Сумгайыт"

    "АЗАЛ Arena" (CBC Sport / прямая трансляция).

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