Названо время матча "Карабах" - "Габала"

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Определилось расписание матчей XXV тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, встречи недели пройдут в течение двух дней. Центральная встреча между командами "Карабах" и "Габала" начнется 9 апреля в 20:30.
Премьер-лига Азербайджана
XXV тур
9 апреля (воскресенье)
16:00 "Кяпяз" – "Нефтчи"
Гянджинский городской стадион
20:30 "Карабах" – "Габала"
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова (CBC Sport / прямая трансляция)
10 апреля (понедельник)
15:00 "Зиря" - "Интер"
Стадион спортивного комплекса Зиря (CBC Sport / прямая трансляция)
17:30 АЗАЛ – "Сумгайыт"
"АЗАЛ Arena" (CBC Sport / прямая трансляция).
Şamo QuliyevАвтор новости
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