Названо время матча "Карабах" - "Габала"

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Определилось расписание матчей XXV тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, встречи недели пройдут в течение двух дней. Центральная встреча между командами "Карабах" и "Габала" начнется 9 апреля в 20:30.

Премьер-лига Азербайджана

XXV тур

9 апреля (воскресенье)

16:00 "Кяпяз" – "Нефтчи"

Гянджинский городской стадион

20:30 "Карабах" – "Габала"

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова (CBC Sport / прямая трансляция)

10 апреля (понедельник)

15:00 "Зиря" - "Интер"

Стадион спортивного комплекса Зиря (CBC Sport / прямая трансляция)

17:30 АЗАЛ – "Сумгайыт"

"АЗАЛ Arena" (CBC Sport / прямая трансляция).