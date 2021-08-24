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Названо время дебюта Месси за "ПСЖ"

Названо время дебюта Месси за "ПСЖ" Дебют Лионеля Месси за "Пари Сен-Жермен" планируется в матче 4-го тура французской Лиги 1 с "Реймсом", который состоится 29 августа.
Футбол
24 августа 2021 г. 04:18
Названо время дебюта Месси за ПСЖ

Дебют Лионеля Месси за "Пари Сен-Жермен" планируется в матче 4-го тура французской Лиги 1 с "Реймсом", который состоится 29 августа.

Как сообщает Report, 23 августа Месси должен был приступить к полноценным тренировкам с "ПСЖ".

10 августа Месси заключил с "ПСЖ" контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон.

Месси выступал за основной состав "Барселоны" с 2005 года. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

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