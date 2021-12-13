О нас
Report Georgia
Аудио новости

Названо лучшее спортивное соревнование года в Азербайджане

Названо лучшее спортивное соревнование года в Азербайджане Определилось лучшее спортивное соревнование года в Азербайджане.
Футбол
13 декабря 2021 г. 13:55
Названо лучшее спортивное соревнование года в Азербайджане

Определилось лучшее спортивное соревнование года в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом стало известно по итогам опроса Центра спортивных исследований, проведенного среди журналистов по проекту "Победители года-2021".

Четыре матча чемпионата Европы 2020 года по футболу, проведенных в Баку, опередили другие соревнования. Турнир Большого шлема по дзюдо и Чемпионат мира по прыжкам на батуте делят 2-3 места, затем следуют Кубок мира по художественной гимнастике и Гран-при "Формулы-1" в Азербайджане.

Главным спонсором проекта "Победители года-2021" является Azfar Group, спонсором – первый в Азербайджане бренд спортивный одежды İL' Azero, информационную поддержку оказал Report, организационную поддержку - Бакинский олимпийский стадион.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ilin idman yarışı bəlli olub

Самое важное

Осенняя сессия в вузах и ссузах Азербайджана пройдет в очной форме
Осенняя сессия в вузах и ссузах Азербайджана пройдет в очной форме
13 декабря 2021 г. 14:06
Фуад Гусейналиев: Новый закон о медиа крайне необходим для нашей страны
ВидеоФуад Гусейналиев: Новый закон о медиа крайне необходим для нашей страны
12 декабря 2021 г. 23:11
Пройдут выборы на вакантные места в Милли Меджлисе
Пройдут выборы на вакантные места в Милли Меджлисе
12 декабря 2021 г. 13:45
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем памяти общенационального лидера
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем памяти общенационального лидера
12 декабря 2021 г. 11:33
Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
ФотоПрезидент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
12 декабря 2021 г. 09:54
Сегодня день памяти общенационального лидера Гейдара Алиева
Сегодня день памяти общенационального лидера Гейдара Алиева
12 декабря 2021 г. 00:00
Хикмет Гаджиев: На все провокации Армении будет дан ответ
ВидеоХикмет Гаджиев: На все провокации Армении будет дан ответ
11 декабря 2021 г. 22:01
Эксперты: Закон О медиа открывает новые горизонты для азербайджанской прессы
Эксперты: Закон "О медиа" открывает новые горизонты для азербайджанской прессы
11 декабря 2021 г. 16:18
Коротченко: Региональный механизм «3+3» - вариант разблокировки коммуникаций
Коротченко: Региональный механизм «3+3» - вариант разблокировки коммуникаций
11 декабря 2021 г. 15:56
Эксперт: Платформа «3+3» посодействует развитию экономических связей региона
Эксперт: Платформа «3+3» посодействует развитию экономических связей региона
11 декабря 2021 г. 15:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi