Названо лучшее спортивное соревнование года в Азербайджане

Определилось лучшее спортивное соревнование года в Азербайджане.

Определилось лучшее спортивное соревнование года в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом стало известно по итогам опроса Центра спортивных исследований, проведенного среди журналистов по проекту "Победители года-2021".

Четыре матча чемпионата Европы 2020 года по футболу, проведенных в Баку, опередили другие соревнования. Турнир Большого шлема по дзюдо и Чемпионат мира по прыжкам на батуте делят 2-3 места, затем следуют Кубок мира по художественной гимнастике и Гран-при "Формулы-1" в Азербайджане.

Главным спонсором проекта "Победители года-2021" является Azfar Group, спонсором – первый в Азербайджане бренд спортивный одежды İL' Azero, информационную поддержку оказал Report, организационную поддержку - Бакинский олимпийский стадион.