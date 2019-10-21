Названо имя нового главного тренера сборной Болгарии по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Topsport, бывший тренер "Левски" Георгий Дерменджиев заявил, что согласен возглавить сборную Болгарии по футболу.

Дерменджиев сообщил, что разговаривал с исполняющим обязанности вице-президента Болгарского футбольного союза (БФС) Йорданом Лечковым, который отвечает за поиск нового тренера сборной после увольнения Красимира Балакова, и им осталось уладить несколько формальностей.

Болгарская команда осталась без тренера после домашнего отборочного матча ЕВРО-2020 со сборной Англии (0:6), который был омрачен расистским скандалом. Игру несколько раз прерывали из-за поведения болгарских фанатов, скандировавших оскорбления в адрес темнокожих английских футболистов и демонстрировавших нацистское приветствие.

После игры в отставку подал глава БФС Борислав Михайлов, также свои посты покинули все члены исполкома БФС и предыдущий главный тренер сборной Балаков. После матча он заявил, что не слышал расистских оскорблений, но потом прислал сборной Англии электронное письмо с извинениями. Под руководством Балакова сборная Болгарии провела пять матчей в отборочном турнире ЕВРО, в которых потерпела четыре поражения с общим счетом 3:15 при одной ничьей. Болгарская команда замыкает таблицу группы А с 3 очками.