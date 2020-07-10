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Названо имя нового главного тренера сборной Азербайджана

Названо имя нового главного тренера сборной Азербайджана Названо имя нового главного тренера сборной Азербайджана
Футбол
10 июля 2020 г. 17:11
Названо имя нового главного тренера сборной Азербайджана

Сегодня состоялось заседание Исполнительного комитета АФФА в формате видеоконференции.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Национальной ассоциации, после проведенных обсуждений были приняты следующие решения:

- подписать с Джанни Де Бьязи контракт на назначение на пост главного тренера национальной команды Азербайджана при согласии на особые условия АФФА, в связи со сложившейся ситуацией с пандемией COVID-19.

- продолжить переговоры с целью определения других условий договора (большинством голосов членов Исполнительного комитета).

- назначить Арифа Асадова помощником главного тренера.

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