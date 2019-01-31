Названо число приехавших и покинувших Азербайджан футболистов в 2018 году

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ В 2018 году в трансферах участвовали 13 азербайджанских клубов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете ФИФА по итогам 2018 года. Количество этих команд по сравнению с аналогичным показателем 2017 года сократилось на 35%.

Азербайджан в этом показателе разделяет 96-102 места вместе с ДР Конго, Арменией, Эстонией, Бахрейном, Танзанией и Ираном.

Лидирует в списке Бразилия. В южноамериканской стране в трансферах участвовал 251 клуб. Это на 1,2% меньше, чем в прошлом году. Германия со 141 клубом (-1,4%) на втором месте, Испания со 124 клубами (+26,5%) на третьем месте.

Азербайджанские клубы в 2018 году совершили транфсер 77 игроков, что по сравнению с 2017 годом на 30% меньше. Страна с этим показателем на 73-м месте. Количество покинувших Азербайджан игроков по сравнению с предыдущим годом больше на 16% - 58 клубов. Страна в этом показателе утвердилась на 82-м месте.

Отметим, что в 2018 году больше всего футболистов отправила за границу (832) и привлекала в страну (677) Бразилия.