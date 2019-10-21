​Названы судьи на матч "Карабах"- АПОЭЛ

Названы все назначения на мачт "Карабах" - АПОЭЛ, который состоится в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

Как сообщает Report, матч поручен судейской бригаде из Словакии.

Главному тренеру Филипу Глова помогут Франтишек Ференц и Ян Позор с боковых линий, в качестве четвертого судьи выступит Петер Зимба. Судьей-инспектором стал грек Михалис Кукулакис, функцию представителя УЕФА выполнит россиянин Иван Цитович.

31-летний Филип Глова является рефери ФИФА с 2016 года. Словацкий судья наблюдал 27 марта 2018 года за игрой сборной Азербайджана U-21 в выездном матче против Иордании в рамках отбора к Евро-2019, в которой команда проиграла со счетом 0:1.

Отметим, что матч между "Карабахом" и АПОЭЛ состоится 24 октября на Республиканском стадионе им.Тофика Бахрамова и стартует в 20:35.