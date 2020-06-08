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Названы самые дорогие футболисты мира

Названы самые дорогие футболисты мира

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов мира, cообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Первое место в списке занимает нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, стоимость которого оценивается в €259,2 млн. Вторую строчку занял форвард "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг (€194,7 млн), третьим стал полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо (€179,1 млн).

Капитан "Барселоны" Лионель Месси (€100,1 млн) занял 22-е место, а форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду (€62,8 млн) — 70-е.

Самые дорогие футболисты мира:

1. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен») — € 259,2 млн;
2. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») — € 194,7 млн;
3. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд) — € 179,1 млн;
4. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») — € 171,1 млн;
5. Маркус РашфордМанчестер Юнайтед») — € 152,3 млн.
22. Лионель Месси («Барселона») — € 100,1 млн.
70. Криштиану Роналду («Ювентус») — € 62,8 млн.

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