Названы самые дорогие футболисты мира

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов мира, cообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Первое место в списке занимает нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, стоимость которого оценивается в €259,2 млн. Вторую строчку занял форвард "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг (€194,7 млн), третьим стал полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо (€179,1 млн).

Капитан "Барселоны" Лионель Месси (€100,1 млн) занял 22-е место, а форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду (€62,8 млн) — 70-е.

Самые дорогие футболисты мира:

1. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен») — € 259,2 млн;

2. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») — € 194,7 млн;

3. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд) — € 179,1 млн;

4. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») — € 171,1 млн;

5. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед») — € 152,3 млн.

22. Лионель Месси («Барселона») — € 100,1 млн.

70. Криштиану Роналду («Ювентус») — € 62,8 млн.