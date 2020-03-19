Названы ожидаемые потери от переноса Евро-2020

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Потери от переноса Чемпионата Европы обойдутся УЕФА в 300 миллионов евро.

Как сообщает Report со ссылкой на ESPN, по оценкам экспертов УЕФА, потери от переноса турнира составят 300 миллионов евро, отмена первенства обошлась бы в 400 миллионов евро.

По их мнению, ожидаемый доход 2.1 миллиарда евро покроет потери в 300 миллионов, в то время как потери от полной отмены Евро-2020 покрыть было бы нечем.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса чемпионат Европы по футболу был перенесен на 2021 год. Стыковые матчи Лиги наций, в том числе Шотландия - Израиль, - на июнь 2020 года.