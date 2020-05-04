Названы лучшие голы в истории Лиги Чемпионов - ВИДЕО

Французское издание France Football составило рейтинг 50 лучших голов в истории Лиги чемпионов (с 1992 по 2020 год).

Как передает Report, первое место в списке занял точный удар Зинедина Зидана в финальном матче Лиги чемпионов 2002 года между "Реалом" и "Байером" (2:1).

В концовке первого тайма Роберто Карлос с левого фланга запустил мяч свечкой в чужую штрафную, и Зидан с лета поразил ближний угол ворот Ханса-Йорга Бутта. Этот гол принес мадридцам победу в финале и в турнире в целом.

На второе место в рейтинге France Football поставил гол Мауро Брессана в матче "Фиорентина" — "Барселона" 1999 года, на третье — точный удар Криштиану Роналду в игре "Ювентус" — "Реал" в 2018-м.