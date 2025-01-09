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Названа предложенная бразильский клубом зарплата для нападающего "Карабаха" Жуниньо

Названа предложенная бразильский клубом зарплата для нападающего "Карабаха" Жуниньо Стала известна зарплата, предложенная бразильским клубом "Фламенго" нападающему "Карабаха" Олавио Жуниньо.
Футбол
9 января 2025 г. 13:42
Названа предложенная бразильский клубом зарплата для нападающего Карабаха Жуниньо

Стала известна зарплата, предложенная бразильским клубом "Фламенго" нападающему "Карабаха" Олавио Жуниньо.

Об этом сообщает Report со ссылкой на издание Flamengomelhor.

Отмечается, что представитель серии А достиг устной договоренности с 28-летним нападающим о ежемесячной зарплате в размере 700 тыс. бразильских риалов (около 206 000 манатов) в месяц.

"Фламенго" предложил азербайджанскому клубу 4 млн евро за трансфер. Переговоры между сторонами продолжаются.

Отметим, что Олавио Жуниньо выступает за "Карабах" с 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке Braziliya klubunun "Qarabağ"ın futbolçusuna təklif etdiyi maaş bəlli olub

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