Названа сумма заработка арбитров матчей за участие в ЧМ-2018

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Названа сумма заработка главных арбитров матчей за участие в чемпионате мира 2018 года.

Как сообщает Report со ссылкой на UOL Esporte, оба рефери получат фиксированную плату в размере 57 тысяч евро.

Также по 2500 евро они получат за каждый отработанный матч.

Помощники судей получат на ЧМ-2018 по 20 тысяч евро и бонус 1600 евро за каждый матч.

Отметим, что на ЧМ-2014 за каждый матч главные арбитры заработали по 40 тыс. евро, а на ЧМ-2010 рефери было заплачено 28,5 тыс. евро.