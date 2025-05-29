Названа сумма, которую "Карабах" получит за участие в еврокубках

"Карабах" получит доход в размере 12,2 млн евро за участие в еврокубках.

"Карабах" получит доход в размере 12,2 млн евро за участие в еврокубках.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​ Football Meets Data.

Доход, который получит "Карабах" от УЕФА за участие в еврокубках в сезоне 2024/2025 указан в размере 12,2 млн евро.

В списке на первых двух местах расположились соответственно ПСЖ (Франция) и "Интер" (Италия). Оба клуба обеспечили себе доход более 130 млн евро до финала Лиги чемпионов УЕФА. На третьем месте расположился "Арсенал" (Англия). Ожидается, что команда Премьер-лиги получит доход в размере 117 млн евро.