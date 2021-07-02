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Названа стоимость одного поста Роналду в Instagram

Названа стоимость одного поста Роналду в Instagram Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду - обладатель самого дорогого аккаунта в Instagram.
Футбол
2 июля 2021 г. 07:13
Названа стоимость одного поста Роналду в Instagram
Криштиану Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду - обладатель самого дорогого аккаунта в Instagram.

Как передает Report, согласно статистике, опубликованной BBC, за один пост в социальной сети футболист получает около 1,6 млн долларов США.

В список самых дорогих "инстаграмов" попал также профиль форварда "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси. Аргентинец занимает седьмую строчку рейтинга с показателем 1,1 млн долларов США за одну публикацию.

18 июня Роналду первым достиг отметки в 300 миллионов подписчиков в Instagram. За футболистом в списке самых популярных аккаунтов в соцсети расположились трое американцев: актер и рестлер Дуэйн Джонсон (246 миллионов подписчиков), певица Ариана Гранде (244 миллиона) и модель Кайли Дженнер (241 миллион).

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Версия на азербайджанском языке Ronaldu instaqramda daha bir rekorda imza atdı

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