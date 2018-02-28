Названа статистика посетителей Бакинского олимпийского стадиона за февраль

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Обнародована статистика посетителей Бакинского олимпийского стадиона (BOS) за февраль.

Как сообщили Report в пресс-службе BOS, в течение 28 дней здесь провели тренировки 5 различных команд.

В целом прошло 57 тренировок.

На мини-площадках арены было сыграно в футбол свыше 300 часов. В течение месяца участниками туров были 31 человек.

Отметим, что сданный в эксплуатацию 6 марта 2015 года Бакинский олимпийский стадион рассчитан на 68 700 зрителей.