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    Названа статистика посетителей Бакинского олимпийского стадиона за февраль

    В целом прошло 57 тренировок

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Обнародована статистика посетителей Бакинского олимпийского стадиона (BOS) за февраль.

    Как сообщили Report в пресс-службе BOS, в течение 28 дней здесь провели тренировки 5 различных команд.

    В целом прошло 57 тренировок.

    На мини-площадках арены было сыграно в футбол свыше 300 часов. В течение месяца участниками туров были 31 человек.

    Отметим, что сданный в эксплуатацию 6 марта 2015 года Бакинский олимпийский стадион рассчитан на 68 700 зрителей. 

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