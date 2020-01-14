Названа статистически сильнейшая команда в истории футбола

Сайт продвинутой футбольной статистики Clubelo опубликовал рейтинг сильнейших команд за всю историю футбола.

Как сообщает Report со ссылкой на "РИА Новости", список возглавила "Барселона" образца 2012 года.

Второе место заняла мюнхенская "Бавария" 2014 года. Мадридский "Реал" того же года замкнул тройку сильнейших команд, по мнению сайта.

В десятке сильнейших клубов в истории также фигурируют "Ливерпуль" 2020 года, мадридский "Реал" 1961 года, "Милан" 1993 года, "Манчестер Сити" 2019 года, венгерский клуб "МТК" образца 1955 года, "Челси" и "МЮ" сезона 2008 года.

Любопытно, что команды, занявшие первое и второе места исторического рейтинга, возглавлял Хосеп Гвардиола, который сейчас тренирует "Манчестер Сити".

Отметим, что рейтинг Elo базируется на математических вычислениях, которые позволяют определить вероятность победы команды над конкурентами. Рейтинг учитывает разницу забитых мячей, преимущество домашнего поля и общую разницу в силе между европейскими чемпионатами.