О нас
Report Georgia
Аудио новости

Названа символическая сборная в истории азербайджанского футбола

Названа символическая сборная в истории азербайджанского футбола Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала символическую сборную за всю историю футбола Азербайджана.
Футбол
12 августа 2021 г. 11:47
Названа символическая сборная в истории азербайджанского футбола

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала символическую сборную за всю историю футбола Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт IFFHS, лучшая команда составлялась по схеме 4-2-4.

В состав символической сборной вошли следующие игроки:

Вратарь: Сергей Крамаренко

Защитники: Рафик Гулиев, Владимир Брухти, Вячеслав Семиглазов, Яшар Бабаев

Полузащитники: Игорь Пономарев, Назим Сулейманов

Нападающие: Казбек Туаев, Анатолий Банишевский, Алекбер Мамедов, Юрий Кузнецов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке IFFHS names players featured in symbolic squad in Azerbaijan's history
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan futbol tarixinin rəmzi komandası açıqlanıb

Другие новости из категории

ЧМ-2022: На играх отборочного этапа болельщиков гостевой команды не будет
ЧМ-2022: На играх отборочного этапа болельщиков гостевой команды не будет
12 августа 2021 г. 12:04
Тони Коскела: В средней линии Нефтчи хорошие футболисты
Тони Коскела: В средней линии "Нефтчи" хорошие футболисты
12 августа 2021 г. 11:23
Месси объяснил, почему выбрал 30-й номер в новом клубе
Месси объяснил, почему выбрал 30-й номер в новом клубе
12 августа 2021 г. 08:55
Лига конференций: Карабах принимает АЕЛ
Лига конференций: "Карабах" принимает АЕЛ
12 августа 2021 г. 08:18
Лига Европы: Сегодня Нефтчи проведет гостевой матч с ХИК
Лига Европы: Сегодня "Нефтчи" проведет гостевой матч с ХИК
12 августа 2021 г. 07:57
Челси во второй раз стал обладателем Суперкубка УЕФА
Видео"Челси" во второй раз стал обладателем Суперкубка УЕФА
12 августа 2021 г. 02:03
Месси обратился к фанатам ПСЖ
ФотоМесси обратился к фанатам ПСЖ
12 августа 2021 г. 01:16
Легионер Нефтчи: Хотим вернуться в Баку победителями
Легионер "Нефтчи": Хотим вернуться в Баку победителями
11 августа 2021 г. 20:17
ЛЧ: «Бенфика» обыграла «Спартак» и прошла в следующий этап
ЛЧ: «Бенфика» обыграла «Спартак» и прошла в следующий этап
11 августа 2021 г. 01:50
Месси подписал контракт с ПСЖ
ВидеоМесси подписал контракт с ПСЖ
11 августа 2021 г. 00:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi