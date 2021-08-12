Названа символическая сборная в истории азербайджанского футбола

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала символическую сборную за всю историю футбола Азербайджана.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт IFFHS, лучшая команда составлялась по схеме 4-2-4.
В состав символической сборной вошли следующие игроки:
Вратарь: Сергей Крамаренко
Защитники: Рафик Гулиев, Владимир Брухти, Вячеслав Семиглазов, Яшар Бабаев
Полузащитники: Игорь Пономарев, Назим Сулейманов
Нападающие: Казбек Туаев, Анатолий Банишевский, Алекбер Мамедов, Юрий Кузнецов.