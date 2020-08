Названа символическая сборная недели Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил символическую сборную Лиги чемпионов по итогам недели.

Как передает Report, сборная опубликована в Twitter-аккаунте турнира.

В команду были включены пять игроков "Баварии": Роберт Левандовски, Томас Мюллер, Филиппе Коутиньо, Серж Гнабри и Йозуа Киммих. Также в неё вошли три игрока "Лиона": Мусса Дембеле, Уссем Ауар и Антони Лопеш. Кроме того, в сборную попали Жоау Феликс ("Атлетико"), Робин Госенс ("Аталанта") и Маркиньос (ПСЖ).

