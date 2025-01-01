Названа символическая сборная Италии по футболу в серии А

Названа символическая сборная Италии по футболу в серии А

Названа символическая сборная Италии по футболу по итогам 2024-го года в серии А.

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Названа символическая сборная Италии по футболу по итогам 2024-го года в серии А. Как сообщает Report, в состав вошли по три футболиста из "Наполи" и "Интера", два из "Ювентуса", по одному из "Аталанты", "Милана" и "Фиорентины". Вратарь: Элиа Каприле ("Наполи") Защитники: Додо ("Фиорентина"), Бремер ("Ювентус"), Федерико Димарко ("Интер"), Алессандро Буонкорно ("Наполи") Полузащитники: Кристиан Пулишич ("Милан"), Хакан Чалханоглу ("Интер"), Хвича Кварацхелия ("Наполи"), Тен Копмейнерс ("Ювентус") Нападающие: Маркус Тюрам ("Интер"), Адемола Локман ("Аталанта") Подпишитесь на наш Telegram канал