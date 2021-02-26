О нас
Report Georgia
Аудио новости

Названа символическая команда недели в Лиге Европы

Названа символическая команда недели в Лиге Европы В команду вошли по двое футболистов из трех клубов
Футбол
26 февраля 2021 г. 14:40
Названа символическая команда недели в Лиге Европы

УЕФА назвал символическую команду недели в Лиге Европы после ответных матчей 1/16 финала.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, в команду вошли по двое футболистов из английского "Тоттенхэма", шотландского "Рейнджерс" и норвежского "Мельде".

Вратарь: Андреас Линде ("Мельде");

Защитники: Киран Тирни ("Арсенал"), Александр Сирота ("Динамо Киев"), Александер Бах ("Славия");

Полузащитники: Дави Классен ("Аякс"), Деле Алли ("Тоттенхэм"), Эйрик Улланд-Андерсен ("Мельде"), Райан Кент ("Рейнджерс");

Нападающие: Карлос Винисиус ("Тоттенхэм"), Херард Морено ("Вильярреал"), Альфредо Морелос ("Рейнджерс").

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Avropa Liqası: Həftənin rəmzi komandası açıqlandı

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Назначен новый заместитель председателя Госкомитета
Назначен новый заместитель председателя Госкомитета
23 февраля 2021 г. 17:51
Банишевский: По стопам легендарного деда
ВидеоБанишевский: По стопам легендарного деда
23 февраля 2021 г. 17:35
Минобразования о влиянии COVID-19 на посещаемость в школах
Минобразования о влиянии COVID-19 на посещаемость в школах
23 февраля 2021 г. 15:24
В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
22 февраля 2021 г. 10:53
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
20 февраля 2021 г. 14:16
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
20 февраля 2021 г. 12:44
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
18 февраля 2021 г. 12:07
В ГУГДП новое кадровое назначение
В ГУГДП новое кадровое назначение
17 февраля 2021 г. 15:38
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
16 февраля 2021 г. 15:41
Удостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
ФотоУдостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
16 февраля 2021 г. 15:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi