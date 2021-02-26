Названа символическая команда недели в Лиге Европы

В команду вошли по двое футболистов из трех клубов

УЕФА назвал символическую команду недели в Лиге Европы после ответных матчей 1/16 финала.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, в команду вошли по двое футболистов из английского "Тоттенхэма", шотландского "Рейнджерс" и норвежского "Мельде".

Вратарь: Андреас Линде ("Мельде");

Защитники: Киран Тирни ("Арсенал"), Александр Сирота ("Динамо Киев"), Александер Бах ("Славия");

Полузащитники: Дави Классен ("Аякс"), Деле Алли ("Тоттенхэм"), Эйрик Улланд-Андерсен ("Мельде"), Райан Кент ("Рейнджерс");

Нападающие: Карлос Винисиус ("Тоттенхэм"), Херард Морено ("Вильярреал"), Альфредо Морелос ("Рейнджерс").