О нас

Названа роль Месси в сборной Аргентине

Названа роль Месси в сборной Аргентине Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, какую роль в национальной команде играет ее капитан и нападающий Лионель Месси.
Футбол
19 декабря 2023 г. 07:55
Названа роль Месси в сборной Аргентине

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, какую роль в национальной команде играет ее капитан и нападающий Лионель Месси.

Как передает Report, слова специалиста приводит Goal.

"У него свой способ руководства. Как капитан, он является лидером и подталкивает своих товарищей по команде вперед. И, конечно же, он также подает пример, обыгрывая своих соперников. Он всегда нам помогал, он всегда был с нами великолепен, и тренировать его одно удовольствие", - заявил Скалони.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. На ЧМ-2022 в Катаре нападающий отметился семью забитыми мячами в семи матчах. В решающем матче аргентинцы в серии пенальти обыграли Францию.

В отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года Аргентина идет на первом месте, набрав 15 очков. В прошлом матче действующие чемпионы мира обыграли Бразилию (1:0).

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 12:30
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi