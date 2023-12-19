Названа роль Месси в сборной Аргентине

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, какую роль в национальной команде играет ее капитан и нападающий Лионель Месси.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, какую роль в национальной команде играет ее капитан и нападающий Лионель Месси.

Как передает Report, слова специалиста приводит Goal.

"У него свой способ руководства. Как капитан, он является лидером и подталкивает своих товарищей по команде вперед. И, конечно же, он также подает пример, обыгрывая своих соперников. Он всегда нам помогал, он всегда был с нами великолепен, и тренировать его одно удовольствие", - заявил Скалони.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. На ЧМ-2022 в Катаре нападающий отметился семью забитыми мячами в семи матчах. В решающем матче аргентинцы в серии пенальти обыграли Францию.

В отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года Аргентина идет на первом месте, набрав 15 очков. В прошлом матче действующие чемпионы мира обыграли Бразилию (1:0).