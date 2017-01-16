Названа причина, по которой Роберт Просинечки не смог уехать в Турцию

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Отложена поездка в Анталию главного тренера азербайджанской сборной Роберта Просинечки для наблюдения за зимним учебно-тренировочным сбором сборной U21 и выступающими в Премьер-лиге клубами.

Об этом Report сообщил переводчик главного тренера Айдын Рустамов.

По его словам, хорватский специалист не смог уехать в соседнюю страну из-за личных дел. Пока неизвестно, удастся ли ныне находящемуся в Баку 48-летнему специалисту поехать в Турцию или нет.

Отметим, что Роберт Просинечки также должен был наблюдать за выступлением приглашенного в Анталию на смотр U21 игрока голландского клуба "Фейеноорд", футболиста турецкого происхождения Озана Кёкчу.

Согласно программе, хорватский специалист должен был уехать в Турцию 13 января.