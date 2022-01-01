Названа лучшая футбольная команда 2021 года

Сборная Италии стала лучшей командой 2021 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

Сборная Италии стала лучшей командой 2021 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте организации.

Итальянцы, выигравшие чемпионат Европы-2020, получили 767 голосов.

На второй строчке расположилась мюнхенская "Бавария", которой отдали 503 голоса.

Третью позицию заняла национальная команда Аргентины, завоевавшая золото Кубка Америки. Она набрала 459 голосов.

Четвертое место занял лондонский "Челси", выигравший Лигу чемпионов. Команда Томаса Тухеля удостоилась 370 голосов. Замкнул пятерку "Ливерпуль", набравший 257 голосов.

Лучшей не футбольной командой признана мужская сборная США по баскетболу, завоевавшая золото Олимпиады в Токио.