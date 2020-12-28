Названа команда года Премьер-лиги Азербайджана

В течение года было проведено 6 туров сезона 2019/20 и 13 туров сезона 2020/21

В Азербайджанской Премьер-лиге по футболу подведены итоги 2020 года.

Как сообщает Report, в течение года было проведено 6 туров сезона 2019/20 и 13 туров сезона 2020/21. Всего в 19 турах состоялось 75 встреч, было забито 196 голов. В 27 матчах одержали победу хозяева поля, в 26 матчах - гости, а в 22 встречах была зафиксирована ничья.

Лучшей командой 2020 года признан ”Карабах". Агдамский клуб за год набрал 37 очков. Подопечные Гурбана Гурбанова уступили в минувшем году лишь единожды. На втором месте расположился “Нефтчи”, в активе которого 36 очков. И, наконец, замыкает тройку лучших "Зиря", которая отстает от “черно-белых”на 10 очков.