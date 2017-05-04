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    Названа дата заседания Лицензионной комиссии АФФА

    На заседании рассмотрят обращения клубов для участия в соревнованиях Премьер-лиги и УЕФА

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ 12 мая в административном здании АФФА состоится заседание Лицензионной комиссии.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, здесь рассмотрят заявки клубов, обратившихся для лицензии с целью участия в соревнованиях Премьер-лиги и УЕФА в лицензированном сезоне 2017-2018 гг. и будут приняты соответствующие решения.

    Отметим, что по результатам 2016-2017-го сезона, путевку в еврокубки завоевали команды "Карабах", "Габала", "Интер" и "Зиря".

    А в I дивизионе право на выступление в элите получили "Туран Товуз", "Сабаиль" и "Агсу", попав в ряды призеров. 

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