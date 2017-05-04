Названа дата заседания Лицензионной комиссии АФФА

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ 12 мая в административном здании АФФА состоится заседание Лицензионной комиссии.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, здесь рассмотрят заявки клубов, обратившихся для лицензии с целью участия в соревнованиях Премьер-лиги и УЕФА в лицензированном сезоне 2017-2018 гг. и будут приняты соответствующие решения.

Отметим, что по результатам 2016-2017-го сезона, путевку в еврокубки завоевали команды "Карабах", "Габала", "Интер" и "Зиря".

А в I дивизионе право на выступление в элите получили "Туран Товуз", "Сабаиль" и "Агсу", попав в ряды призеров.