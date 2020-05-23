​Названа дата возобновления еще одного европейского чемпионата

Чемпионат Португалии возобновится 3 июня.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт турнира.

Организаторы турнира уже опубликовали расписание грядущих туров Примейры до 33-го включительно.

Расписание матчей 25-го тура

3 июня, среда

"Портимоненси" — "Жил Висенте"

"Фамаликан" — "Порту"

4 июня, четверг

"Маритиму" — "Витория Сетубал"

"Бенфика" — «Тондела"

"Витория Гимарайнш" — "Спортинг"

Пятница, 5 июня

"Санта-Клара" — "Брага"

"Авеш" — "Белененсеш"

6 июня, суббота

"Боавишта" — "Морейренси"

7 июня, воскресенье

"Риу Аве" — "Пашсу ди Феррейра"

Напомним, что сезон в чемпионате Португалии был приостановлен в связи в пандемией коронавируса в середине марта. На данный момент таблицу Примейры возглавляет "Порту".