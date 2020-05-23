​Названа дата возобновления еще одного европейского чемпионата

Чемпионат Португалии возобновится 3 июня.
Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт турнира.
Организаторы турнира уже опубликовали расписание грядущих туров Примейры до 33-го включительно.
Расписание матчей 25-го тура
3 июня, среда
"Портимоненси" — "Жил Висенте"
"Фамаликан" — "Порту"
4 июня, четверг
"Маритиму" — "Витория Сетубал"
"Бенфика" — «Тондела"
"Витория Гимарайнш" — "Спортинг"
Пятница, 5 июня
"Санта-Клара" — "Брага"
"Авеш" — "Белененсеш"
6 июня, суббота
"Боавишта" — "Морейренси"
7 июня, воскресенье
"Риу Аве" — "Пашсу ди Феррейра"
Напомним, что сезон в чемпионате Португалии был приостановлен в связи в пандемией коронавируса в середине марта. На данный момент таблицу Примейры возглавляет "Порту".