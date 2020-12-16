Названа дата возможного возвращения Неймара в "Барселону"

Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2022 года

Названа дата возможного возвращения выступающего за французский ПСЖ футболиста Неймара в испанскую "Барселону".

Как передает Report, об этом заявил кандидат в президенты каталонского клуба Эмили Руссо.

По его словам, с 28-летним футболистом была налажена связь: "Неймар сказал, что хочет вновь играть с Месси. Он имел в виду, что хочет вернуться в "Барселону". Сейчас мы не можем оплатить его трансфер, поэтому его возвращение может произойти после истечения срока контракта".

Неймар перешёл в "ПСЖ" из "Барселоны" летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в контракте бразильца с сине-гранатовыми в качестве отступных. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2022 года.