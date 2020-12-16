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Названа дата возможного возвращения Неймара в "Барселону"

Названа дата возможного возвращения Неймара в "Барселону" Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2022 года
Футбол
16 декабря 2020 г. 11:13
Названа дата возможного возвращения Неймара в Барселону

Названа дата возможного возвращения выступающего за французский ПСЖ футболиста Неймара в испанскую "Барселону".

Как передает Report, об этом заявил кандидат в президенты каталонского клуба Эмили Руссо.

По его словам, с 28-летним футболистом была налажена связь: "Неймар сказал, что хочет вновь играть с Месси. Он имел в виду, что хочет вернуться в "Барселону". Сейчас мы не можем оплатить его трансфер, поэтому его возвращение может произойти после истечения срока контракта".

Неймар перешёл в "ПСЖ" из "Барселоны" летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в контракте бразильца с сине-гранатовыми в качестве отступных. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Neymarın "Barselona"ya qayıda biləcəyi vaxt açıqlandı

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