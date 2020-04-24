​Названа дата восстановления Премьер-лиги Азербайджана

Игры Премьер-лиги Азербайджана, отложенные на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, могут восстановиться в конце мая.

Об этом Report сообщил начальник департамента по связям с общественностью и прессой Профессиональной футбольной лиги Аслан Шахгелдиев.

Он сказал, что все зависит от срока карантинного режима: "Мы ждем 4 мая. Если карантин снимут, для нас не останется проблем. Даже если мы проведем игры каждого тура ни в один день, а в 2 дня, будет достаточно времени. Мы направили в клубы запрос в связи со сроком подготовки. Возможно, для оставшейся части команд выдадут 2-3 недели на учебно-тренировочные сборы".

По словам А.Шахгелдиева, новый календарь зависит от того, будут ли присутствовать болельщики на играх: "Если болельщикам разрешат, то мы постараемся проводить игры в конце недели. В случае отсутствия болельщиков, будем проводить игры в течение недели".

Он добавил, что АФФА и ПФЛ нацелены завершить сезон: "Мы обсуждаем все вопросы на уровне руководства. Мы не намерены принимать какие-либо решения без согласия клубов. Наша цель - завершить чемпионат".

Сезон Премьер-лига и I Дивизиона приостановлен с 13 марта.