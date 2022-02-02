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Названа дата внедрения системы видеопомощи арбитрам в Азербайджане

Названа дата внедрения системы видеопомощи арбитрам в Азербайджане Внедрение системы видеопомощи арбитрам (Video assistant referee, VAR) в Азербайджане может быть осуществлено в конце марта - начале апреля.
Футбол
2 февраля 2022 г. 11:42
Названа дата внедрения системы видеопомощи арбитрам в Азербайджане

Внедрение системы видеопомощи арбитрам (Video assistant referee, VAR) в Азербайджане может быть осуществлено в конце марта - начале апреля.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель судейского комитета АФФА Фриц Штухлик.

Он отметил, что в настоящее время ведется работа по доставке чипов: "Процесс доставки чипов приостановлен по независящим от нас обстоятельствам. Мы ждали их в середине декабря 2020 года, теперь ожидается их доставка 20 февраля. Если все пойдет по плану, мы сможем создать систему VAR в конце февраля - начале марта. Центром станет Бакинский олимпийский стадион. VAR будет применяться на аренах, где проводят домашние матчи 8 клубов Премьер-лиги, а также Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова и "Dalga Arena". То есть система может быть использована на стадионах, сертифицированных ФИФА".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda VAR-ın tətbiq olunacağı vaxt açıqlanıb

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