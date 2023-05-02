Названа дата приезда "Бешикташ" в Баку для игры с "Сабах"

Названа дата приезда турецкой команды "Бешикташ" в Баку для проведения товарищеского матча против "Сабах".

Названа дата приезда турецкой команды "Бешикташ" в Баку для проведения товарищеского матча против "Сабах".

Как стало известно Report, стамбульский представитель прибудет в Баку 13 мая.

Данную информацию Report подтвердил специальный советник президента клуба "Бешикташ" Эрдал Джомерт. По его словам, программа визита уже готова, однако еще не уточнена.

Отметим, что в 34-м туре "Бекикташ" должен был играть с "Газиантепом", пострадавшим и исключенным из Суперлиги Турции после серии февральских землетрясений. Товарищеский матч в Баку будет проведен вместо несостоявшегося матча.