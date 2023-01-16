Названа дата первого в 2023 году заседания исполкома УЕФА

Заседание исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пройдет 25 января, его повестка будет объявлена на следующей неделе.

Заседание исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пройдет 25 января, его повестка будет объявлена на следующей неделе.

Как передает Report , об этом ТАСС в пресс-службе УЕФА.

"Информируем, что повестка предстоящего заседания исполкома УЕФА 25 января будет объявлена на следующей неделе", - сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА, отвечая на вопрос, когда пройдет ближайшее заседание исполкома организации и будет ли включен в его повестку обсуждение рабочей группы Российского футбольного союза (РФС).

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации в Украине.