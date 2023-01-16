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Названа дата первого в 2023 году заседания исполкома УЕФА

Названа дата первого в 2023 году заседания исполкома УЕФА Заседание исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пройдет 25 января, его повестка будет объявлена на следующей неделе.
Футбол
16 января 2023 г. 22:56
Названа дата первого в 2023 году заседания исполкома УЕФА

Заседание исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пройдет 25 января, его повестка будет объявлена на следующей неделе.

Как передает Report, об этом ТАСС в пресс-службе УЕФА.

"Информируем, что повестка предстоящего заседания исполкома УЕФА 25 января будет объявлена на следующей неделе", - сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА, отвечая на вопрос, когда пройдет ближайшее заседание исполкома организации и будет ли включен в его повестку обсуждение рабочей группы Российского футбольного союза (РФС).

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации в Украине.

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