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Названа цель сборной Азербайджана по футзалу на Чемпионате мира

Названа цель сборной Азербайджана по футзалу на Чемпионате мира Названа цель Федерации футзала Азербайджана в связи с Чемпионатом мира 2024 года.
Футбол
13 июля 2022 г. 11:04
Названа цель сборной Азербайджана по футзалу на Чемпионате мира

Названа цель Федерации футзала Азербайджана в связи с Чемпионатом мира 2024 года.

Как сообщили Report в структуре, об этом на заседании Федерации рассказал президент Заур Ахундов.

На заседании были заслушаны доклады в связи с прошедшим сезоном (лиги и сборная).

Заур Ахундов отметил, что руководство АФФА оказывает федерации большую поддержку для развития данного вида спорта.

Было отмечено, что будут созданы все условия, чтобы сборная стала участником очередного мундиала. Также будут проведены работы для приглашения в сборную юных футзалистов.

Дано поручение в кратчайшие сроки подготовить положение о новом сезоне, уточнить количество команд-участниц.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın futzal millisinin dünya çempionatındakı hədəfi açıqlanıb

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