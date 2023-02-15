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Назван заработок президента ФИФА за 2022 год

Назван заработок президента ФИФА за 2022 год Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино по итогам 2022 года стал обладателем суммы в размере 3,62 млн евро в качестве вознаграждения.
Футбол
15 февраля 2023 г. 23:31
Назван заработок президента ФИФА за 2022 год

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино по итогам 2022 года стал обладателем суммы в размере 3,62 млн евро в качестве вознаграждения.

Как передает Report, об этом сообщает L'Equipe, журналисты которой изучили годовой отчет ФИФА.

Доход функционера сформирован из его базового оклада и бонусов, полученных по итогам года. Кроме этого, источник утверждает, что наступившем 2023 году Инфантино будет удостоен премии в размере 1,66 млн евро за успешно проведенный чемпионат мира в Катаре. Для сравнения, генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура из Сенегала заработала в 2022 году 1,918 млн евро.

Инфантино возглавляет Международную федерацию футбола с февраля 2016 года. В июне 2019 года 52-летний обладатель итальянского и швейцарского гражданства был переизбран на второй срок. Ранее сотрудники прокуратуры допросили президента ФИФА, которого подозревали в подстрекательстве к превышению служебных полномочий, нарушении служебной тайны и препятствованию уголовному производству.

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