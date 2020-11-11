Назван стартовый состав сборных Азербайджана и Словении

Обнародованы стартовые составы сборных Словении и Азербайджана по футболу на товарищеский матч

Обнародованы стартовые составы сборных Словении и Азербайджана по футболу на товарищеский матч.

Как передает Report, стартовый состав выглядит следующим образом:

Cловения: Вид Белец, Нейц Скубич, Марио Юрчевич, Кенан Байрич, Миха Мевля, Ясмин Куртич, Санди Ловрич, Гнезда Черин, Миха Зайц, Тим Матавж, Йосип Иличич.

Азербайджан: Эмиль Балаев, Антон Кривоцюк, Максим Медведев, Бадави Гусейнов, Тамкин Халилзаде, Амин Сейдиев, Вугар Мустафаев, Исмаил Ибрагимли, Азер Салахлы, Махир Эмрели, Теллур Муталлимов.

Отметим, что матч пройдет сегодня на стадионе "Стоице" в Любляне и начнется в 23:45 по бакинскому времени.