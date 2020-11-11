О нас
Report Georgia
Аудио новости

Назван стартовый состав сборных Азербайджана и Словении

Назван стартовый состав сборных Азербайджана и Словении Обнародованы стартовые составы сборных Словении и Азербайджана по футболу на товарищеский матч
Футбол
11 ноября 2020 г. 22:52
Назван стартовый состав сборных Азербайджана и Словении

Обнародованы стартовые составы сборных Словении и Азербайджана по футболу на товарищеский матч.

Как передает Report, стартовый состав выглядит следующим образом:

Cловения: Вид Белец, Нейц Скубич, Марио Юрчевич, Кенан Байрич, Миха Мевля, Ясмин Куртич, Санди Ловрич, Гнезда Черин, Миха Зайц, Тим Матавж, Йосип Иличич.

Азербайджан: Эмиль Балаев, Антон Кривоцюк, Максим Медведев, Бадави Гусейнов, Тамкин Халилзаде, Амин Сейдиев, Вугар Мустафаев, Исмаил Ибрагимли, Азер Салахлы, Махир Эмрели, Теллур Муталлимов.

Отметим, что матч пройдет сегодня на стадионе "Стоице" в Любляне и начнется в 23:45 по бакинскому времени.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Sloveniya və Azərbaycan yığmalarının start heyətləri açıqlandı

Новости партнеров

Самое читаемое

Президент Ильхам Алиев поздравил генерала с победой
Президент Ильхам Алиев поздравил генерала с победой
8 ноября 2020 г. 14:08
Последние сводки с фронта: Живущих в Ханкенди армян переселяют
ВидеоПоследние сводки с фронта: Живущих в Ханкенди армян переселяют
5 ноября 2020 г. 23:46
Ильхам Алиев: Кровь жертв Ходжалы не осталась неотмщенной
Ильхам Алиев: Кровь жертв Ходжалы не осталась неотмщенной
8 ноября 2020 г. 13:40
Кадры военной техники, оставленной ВС Армении на поле боя при бегстве
Кадры военной техники, оставленной ВС Армении на поле боя при бегстве
5 ноября 2020 г. 16:04
НЕ ВСЕ ТО ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ – как армянские власти долгие годы грабят свой народ
НЕ ВСЕ ТО ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ – как армянские власти долгие годы грабят свой народ
7 ноября 2020 г. 16:07
Чавушоглу: С днем освобождения Шуши!
Чавушоглу: С днем освобождения Шуши!
8 ноября 2020 г. 14:04
Ильхам Алиев: Я счастлив, что исполнил волю отца
Ильхам Алиев: Я счастлив, что исполнил волю отца
8 ноября 2020 г. 13:32
Марков: Армия Азербайджана взяла Шушу, это главный момент войны
Марков: Армия Азербайджана взяла Шушу, это главный момент войны
8 ноября 2020 г. 13:58
Российский эксперт: Азербайджан очень близок к победе
Российский эксперт: Азербайджан очень близок к победе
6 ноября 2020 г. 11:56
Начинается вывод вооруженных сил Армении из Нагорного Карабаха
ВидеоНачинается вывод вооруженных сил Армении из Нагорного Карабаха
10 ноября 2020 г. 07:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi