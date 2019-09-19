Назван стартовый состав команд "Карабах" и "Севилья"

Назван стартовый состав команд "Карабах" и "Севилья"

19 сентября, 2019 20:00

https://report.az/storage/news/b0bd3efcdf386f9b9aa5ee85f6332f51/74130bd8-2410-42f4-a95a-4d62e70ff27b_292.jpg Обнародован стартовый состав матча I тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между командами "Карабах" и "Севилья" (Испания). Как сообщает Report, команды выйдут на поле в следующем составе: "Карабах": 1. Асмир Бегович, 2. Гара Гараев, 3. Аилтон Силва, 5. Максим Медведев (k), 8. Мичел, 9. Хайме Ромеро, 17. Абделла Зубир, 20. Ричард Алмейда, 30. Аббас Гусейнов, 55. Бадави Гусейнов, 99. Магайе Гейе "Севилья": 1. Томаш Вацлик, 11. Мунир, 12. Жюль Кунде, 14. Хавьер Эрнандес, 15. Алехандро Посо, 17. Неманья Гудель, 18. Серхио Эскудеро (k), 20. Диего Карлос, 21. Оливер Торрес, 22, Франко Васкес, 24. Жоан Жордан. Отметим, что предстоящий сегодня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова матч начнется в 20:55.

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