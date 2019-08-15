Назван стартовый состав клубов "Нефтчи" и "Бней Иегуда", которые проведут в Израиле ответный матч в III квалификационном раунде Лиги Европы.

Как сообщает Report, состав команд следующий:

"Бней Иегуда": 1. Эмилиюс Зубас, 3. Дин Мори (к), 5. Даниэль Фельцер, 6. Амир Рустом, 8. Шай Мазор, 9. Дор Ян, 11. Мохаммад Гадир, 16. Авишай Коэн, 19. Исмаила Соро, 21. Тамби Сагас, 24. Альбан Пниши

"Нефтчи": 1. Салахат Агаев, 3. Мамаду Мбодж, 5. Антон Кривоцюк, 8. Эмин Махмудов (к), 10. Дарио Фредерико, 19. Рауф Алиев, 25. Кирилл Петров, 26. Омар Булудов, 28. Стивен Жозеф-Монроз, 36. Мамаду Кане, 93. Сони Мустивар.

Отметим, что встреча на стадионе "Ха-Мошава" в городе Петах-Тиква начнется в 21:00.