Назван состав сборной Азербайджана на матчи с Португалией, Ирландией и Люксембургом

Обнародован состав национальной сборной Азербайджана по футболу на учебно-тренировочные сборы в преддверии матчей отборочного турнира ЧМ-2022 с Люксембургом (1 сентября), Ирландией (4 сентября), а также командой Португалии

Обнародован состав национальной сборной Азербайджана по футболу на учебно-тренировочные сборы (стартуют 25 августа) в преддверии матчей отборочного турнира ЧМ-2022 с Люксембургом (1 сентября), Ирландией (4 сентября), а также командой Португалии (7 сентября).

Report представляет список футболистов, представленных в основной сборной страны :

Вратари: Айдын Байрамов («Сумгайыт»), Мехти Дженетов («Зиря»);

Защитники: Амин Сейдиев, Бахтияр Гасанализаде (оба - «Сабах»), Шахрияр Алиев, Азер Салахлы (оба – «Кешля»), Тамкин Халилзаде, Сертан Ташкын (оба - «Зиря»), Ходжат Хагверди, Эльвин Бадалов (оба – «Сумгайыт»), Туран Манафов («Сабаил»);

Полузащитники: Ровлан Мурадов («Габала»), Рагим Садыхов, Мурад Хачаев, Вугар Мустафаев (все - «Сумгайыт»), Джошгун Диниев, Эльвин Джамалов (оба - «Сабах»), Рахман Гаджиев («Кешля»);

Нападающие: Али Гурбани («Сумгайыт»), Ульви Искендеров («Габала»).

Отметим, что в отборочном турнире ЧМ-2022 Азербайджан подопечные Джанни Де Бьязи ведут борьбу в группе А.