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Назван состав сборной Азербайджана на матчи с Португалией и Сербией

Назван состав сборной Азербайджана на матчи с Португалией и Сербией Обнародован состав национальной сборной Азербайджана по футболу на учебно-тренировочные сборы (стартуют 15 марта) в преддверии матчей отборочного турнира ЧМ-2020 с Португалией (24 марта) и Сербией (30 марта), а также командой Катара (27 марта)
Футбол
14 марта 2021 г. 21:40
Назван состав сборной Азербайджана на матчи с Португалией и Сербией

Обнародован состав национальной сборной Азербайджана по футболу на учебно-тренировочные сборы (стартуют 15 марта) в преддверии матчей отборочного турнира ЧМ-2020 с Португалией (24 марта) и Сербией (30 марта), а также командой Катара (27 марта).

Report представляет вам список всех футболистов:

Вратари: Эмиль Балаев, Шахруддин Магомедалиев (оба – «Карабах»), Мехти Джаннатов («Сумгайыт»);

Защитники: Эльвин Джафаргулиев, Бадави Гусейнов, Аббас Гусейнов (все – «Карабах»), Теллур Муталлимов, Эльвин Бадалов (оба – «Сумгайыт»), Рагим Садыхов, Хаял Наджафов, Вугар Мустафаев (все – «Сумгайыт»), Антон Кривоцюк («Нефтчи»), Сертан Ташкын («Зире»), Амин Сейдиев, Тамкин Халилзаде, Бахлул Мустафазаде (все – «Сабах»), Шахрияр Алиев, Азер Салахлы (оба – «Кешля»);

Полузащитники: Гара Гараев, Исмаил Ибрагимли, Торал Байрамов (все – «Карабах»), Эмин Махмудов, Намик Алескеров (оба – «Нефтчи»), Алексей Исаев, Джошгун Диниев (оба – «Сабах»), Анатолий Нуриев («Минай», Украина);

Нападающие: Махир Эмрели («Карабах»), Али Гурбани («Сумгайыт»), Рамиль Шейдаев («Сабах»), Амиль Юнанов («Сабаил»).

Отметим, что капитан «Карабаха» Максим Медведев обратился к главному тренеру с просьбой не приглашать его на этот сбор в связи с личными вопросами. Итальянец положительно ответил защитнику. (АФФА)

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