Назван состав национальной сборной Сан-Марино для матча со сборной Азербайджана

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Обнародован состав национальной сборной Сан-Марино по футболу для подготовки к матчам против сборных Северной Ирландии и Азербайджана в рамках отборочного раунда чемпионата мира 2018 года.

Как сообщает Report, для участия на стартующем сегодня учебно-тренировочном сборе главный тренер Пьер Анджели Мандзароли направил приглашение 21 футболисту.

Вратари: Джакомо Мурадджини, Маттиа Манзароли.

Защитники: Джованни Бонини, Марко Берарди, Давид Сезарини, Кристиан Бролли, Фабио Витаоли, Микеле Кеволи, Андреа Грандони.

Полузащитники: Майколь Берретти, Пиетро Кальзолари, Лука Чеччароли, Лука Кенсони, Микеле Кервеллини, Алессандро Голинудджи, Адольфо Хосе Хирш, Томмасо Зафферани, Андреа Заволи.

Нападающие: Марко Берарди, Данило Ринальди, Маттиа Стефанелли.

Отметим, что Сан-Марино, который 1 сентября примет Северную Ирландию, спустя три дня будет гостем сборной Азербайджана.

Матч на Бакинском олимпийском стадионе начнется в 20:00.

На выездном матче возглавляемый Робертом Просинечки коллектив обыграл соперников со счетом 1:0.