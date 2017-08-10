Назван состав национальной сборной Сан-Марино для матча со сборной Азербайджана

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Обнародован состав национальной сборной Сан-Марино по футболу для подготовки к матчам против сборных Северной Ирландии и Азербайджана в рамках отборочного раунда чемпионата мира 2018 года.
Как сообщает Report, для участия на стартующем сегодня учебно-тренировочном сборе главный тренер Пьер Анджели Мандзароли направил приглашение 21 футболисту.
Вратари: Джакомо Мурадджини, Маттиа Манзароли.
Защитники: Джованни Бонини, Марко Берарди, Давид Сезарини, Кристиан Бролли, Фабио Витаоли, Микеле Кеволи, Андреа Грандони.
Полузащитники: Майколь Берретти, Пиетро Кальзолари, Лука Чеччароли, Лука Кенсони, Микеле Кервеллини, Алессандро Голинудджи, Адольфо Хосе Хирш, Томмасо Зафферани, Андреа Заволи.
Нападающие: Марко Берарди, Данило Ринальди, Маттиа Стефанелли.
Отметим, что Сан-Марино, который 1 сентября примет Северную Ирландию, спустя три дня будет гостем сборной Азербайджана.
Матч на Бакинском олимпийском стадионе начнется в 20:00.
На выездном матче возглавляемый Робертом Просинечки коллектив обыграл соперников со счетом 1:0.
Şamo QuliyevАвтор новости
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