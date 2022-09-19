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Назван состав молодежной сборной Азербайджана на матчи с Кыргызстаном и Молдовой

Назван состав молодежной сборной Азербайджана на матчи с Кыргызстаном и Молдовой Главный тренер молодежной сборной Азербайджана по футболу (U-21) Самир Алиев огласил состав на товарищеские матчи против сборных Кыргызстана (24 сентября) и Молдовы (27 сентября) в Баку.
Футбол
19 сентября 2022 г. 00:24
Назван состав молодежной сборной Азербайджана на матчи с Кыргызстаном и Молдовой

Главный тренер молодежной сборной Азербайджана по футболу (U-21) Самир Алиев огласил состав на товарищеские матчи против сборных Кыргызстана (24 сентября) и Молдовы (27 сентября) в Баку.

Как передает Report, в команду вызваны 23 футболиста: Эльдар Тагизаде, Юсиф Иманов, Рустам Самигуллин, Давид Оруджев, Хайям Гусейнов, Ширхан Гасанзаде, Абдулла Рзаев, Мирали Ахмедов, Гусейн Бабаев, Рашад Гасанов, Сулейман Дамадаев, Рамин Насирли, Вейсал Рзаев, Джамал Джафаров, Самир Магеррамли, Эльчин Гасымов, Мурад Валиев, Вусал Алиев, Фарид Юсифли, Эмиль Сафаров, Талех Фарманов, Тугай Ализаде, Мехрадж Бахшели.

Обе встречи пройдут на Олимпийском стадионе Баку и начнутся в 19:00.

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Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan və Moldova yığması ilə qarşılaşacaq Azərbaycan millisinin heyəti açıqlanıb

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