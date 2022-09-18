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Назван самый высокооплачиваемый футболист 2022 года

Назван самый высокооплачиваемый футболист 2022 года Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе стал самым высокооплачиваемым футболистом 2022 года.
Футбол
18 сентября 2022 г. 08:05
Назван самый высокооплачиваемый футболист 2022 года

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе стал самым высокооплачиваемым футболистом 2022 года.

Как передает Report, об этом сообщает издание Sportico.

По данным источника, 23-летний француз должен будет заработать 125 млн долларов США за сезон-2022/23. Из них 105 млн долларов — зарплата футболиста, а остальные 20 — доход от спонсорских контрактов.

Второе место в рейтинге занял форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, чей заработок составит 113 млн долларов (53 млн долларов в виде зарплаты и 60 млн от спонсорских контрактов), на третьей строчке — Лионель Месси, который получит 110 млн долларов (62+48).

Десять самых высокооплачиваемых футболистов сезона-2022/23 по версии Sportico:

1. Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 125 миллионов долларов (105 миллионов долларов в виде зарплаты + 20 миллионов дохода от спонсорских контрактов);

2. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») — 113 миллионов долларов (53+60);

3. Лионель Месси (ПСЖ) — 110 миллионов долларов (62+48);

4. Неймар (ПСЖ) — 91 миллион долларов (56+35);

5. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 39,5 миллиона долларов (24,5+15);

6. Эден Азар («Реал») — 31,3 миллиона долларов (28,6+2,5);

7. Андрес Иньеста («Виссел Кобе») — 30 миллионов долларов (23+7);

8. Рахим Стерлинг («Челси») — 29,4 миллиона долларов (21,4+8);

9. Кевин Де Брейне («Манчестер Сити») — 29 миллионов долларов (25,5+3,5);

10. Антуан Гризманн («Атлетико») — 27,5 миллиона долларов (22+5,5).

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