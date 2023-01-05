Назван самый дорогой футболист мира

Исследовательская группа CIES Football Observatory опубликовала рейтинг самых дорогих футболистов мира, обсчитав около 30 тысяч игроков, которые выступают в 75 национальных лигах.

Исследовательская группа CIES Football Observatory опубликовала рейтинг самых дорогих футболистов мира, обсчитав около 30 тысяч игроков, которые выступают в 75 национальных лигах.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт CIES Football Observatory, самым дорогим футболистом мира признан полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем. Его стоимость оценена в 208,2 млн евро. В первую тройку также вошли хавбек "Манчестер Сити" Фил Фоден (200,5 млн евро) и форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе (191,7 млн евро).

Топ-10 самых дорогих футболистов мира по версии CIES:

1. Джуд Беллингем (208,2 млн евро, "Боруссия" Дортмунд)

2. Фил Фоден (200,5 млн евро, "Манчестер Сити")

3. Килиан Мбаппе (191,7 млн евро, "ПСЖ")

4. Винисиус Жуниор (190,5 млн евро, "Реал Мадрид")

5. Эрлинг Холанд (174,9 млн евро, "Манчестер Сити")

6. Педри (170,2 млн евро, "Барселона")

7. Гави (147,6 млн евро, "Барселона")

8. Джамал Мусиала (145,1 млн евро, "Бавария")

9. Йошко Гвардиол (125,8 млн евро, "РБ Лейпциг")

10. Федерико Вальвердце (123,5 млн евро, "Реал Мадрид").