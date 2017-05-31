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    Назван самый дорогой футбольный клуб

    Аудиторская компания KPMG составила список из 32 команд

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Английский "Манчестер Юнайтед" - самый дорогой футбольный клуб Европы. 

    Как сообщает Report, об этом говорится на сайте аудиторской компании KPMG, проводившей исследование.

    Стоимость команды оценивается более чем в 3 миллиарда евро. Второе и третье места в рейтинге занимают два испанских клуба - мадридский "Реал", оцененный в 2,97 миллиарда евро, и каталонская "Барселона" (2,76 миллиарда евро).

    Всего компания составила список из 32 команд.

    Исследования учитывали данные по прибыльности клубов, их популярности, спортивным результатам, владению стадионами и стоимости прав на телетрансляции. 

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